Napoli, fiocco rosa per Mazzocchi: il terzino aspetta una bambina

Festa grande in casa Mazzocchi: il terzino azzurro, fresco di passaggio in maglia Napoli in questa finestra invernale di calciomercato, ha da poco celebrato anche l'arrivo in casa del primo erede, svelato ai fan insieme con la compagna lo scorso dicembre.

Ieri, il napoletano ha anche scoperto il sesso del nascituro: sarà una bambina, come rivelato ai parenti e agli amici più stretti nella piccola festa di famiglia tenuta insieme con la compagna Tonia.

Dopo l'arrivo a Napoli dalla Salernitana a inizio gennaio, Mazzocchi è stato sicuramente protagonista in queste prime partite con la squadra di Walter Mazzarri: per lui, fin qui, due presenze in campionato ma anche e soprattutto le due gare da titolare in Supercoppa Italia contro Fiorentina e Inter.