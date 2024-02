Napoli, lista Champions: fuori Zielinski e Dendoncker. Demme fuori rosa

Diego Demme fuori da tutto: il centrocampista italo-tedesco è stato escluso sia dalla lista Serie A che da quella per la Champions League, aggiornate oggi alla chiusura del mercato invernale di gennaio. Il Napoli presenterà le due liste entro la mezzanotte di oggi, il club azzurro ha dovuto operare diversi tagli per poter raggiungere i parametri previsti sia dalla Lega Calcio che dalla Uefa in vista dei prossimi mesi di stagione.

Demme continuerà ad allenarsi con i compagni di squadra almeno fino al termine della stagione - quando scadrà anche il limite del suo contratto con il club - ma non potrà mai essere utilizzato da Walter Mazzarri nelle gare di Serie A secondo la lista pubblicata dagli azzurri attraverso i canali ufficiali.

Ma non basta. Una doppia eccellente esclusione anche dalla lista che sarà presentata alla Uefa per la Champions League ancora da giocare: fuori sia Piotr Zielinski che il neo arrivato Leander Dendoncker. Il calciatore polacco è ormai ai margini della squadra da diverse settimane, anche lui con il contratto in scadenza. Per il belga ex Aston Villa, invece, una scelta semplicemente numerica e tattica, visto che tutti gli altri tre nuovi acquisti azzurri invernali sono stati inseriti in lista.