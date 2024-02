Il Bologna punta la Champions: ecco la punta Odgaard

Thiago Motta non lascia ma raddoppia, rilancia sulla corsa Champions League. Il Bologna si rinforza in questo mercato invernale: i rossoblù hanno acquistato a titolo temporaneo dagli olandesi dell'AZ il centravanti Jens Odgaard.

Il danese classe 1999 arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, una formula anche economicamente conveniente per il club bolognese che ora punta forte sulla sua nuova coppia d'attacco accanto all'idolo di casa Joshua Zirkzee.

Nel frattempo, la società emiliana opera anche in uscita: come annunciato ieri, infatti, la punta Sydney Van Hooijdonk lascia il club e passa in prestito con diritto di riscatto al Norwich City in Inghilterra.

Nelle scorse ore le due società hanno definito tutti i termini dell'operazione legata all'attaccante olandese, che lascia così i rossoblù dopo una prima parte di stagione con poco spazio sul campo.