Via Eljif Elmas e via anche Gianluca Gaetano, sul gong finale del calciomercato d'inverno. Il Napoli perde le sue ali,gli azzurri devono ripensare al centrocampo che è diventato il reparto più ritoccato di questo gennaio da poco concluso. Sono arrivati Hamed Traoré e Leander Dendoncker, pedine fresce, nuove, che potranno dare una mano. Ma non di certo quelle ali o mezz'ali a cui la rosa è stata abituata negli ultimi anni, elementi imprescindibili per il 4-3-3 che ha reso noto il Napoli negli ultimi anni.

Il mediano belga tutto duttilità e muscoli sarà una pedina in più per coprirsi, per mettere equilibrio dove ce n'è bisogno. L'ex Sassuolo e Empoli, invece, andrà integrato al meglio prima fisicamente e èpoi tecnicamente: non è un'ala pura ma un calciatore offensivo, che spinge sempre in alto la linea, che sa inventare e proporsi. Mazzarri tiroverà per la sfida al Verona il migliore Anguissa: lui, sì, darà qualità e quantità nuovamente alla mediana, rientrato quanto prima dall'esperienza bruciante in Coppa d'Africa - escluso per mano dell'amico-nemico Osimhen - e tornerà ad accompagnare il jolly Lobotka, forse l'unico ad essersi salvato dall'apatia tecnica vista a Roma contro la Lazio.

Ci sarebbe, certo, anche Zielinski: ma che momento vive Piotr? Il polacco è ormai sempre più ai margini della squadra anche durante gli allenamenti a Castel Volturno e da domani potrebbe anche ritrovarsi azzurro a metà: a disposizione di Mazzarri per le gare di campionato, non quelle europee ancora in programma. Contro il Barcellona potrebbe non esserci, eliminato dalla lista Champions che andrà presentata nuovamente entro la mezzanotte di oggi. Al suo posto potrebbe finirci proprio Traoré, sperando che la sua condizione fisica migliori prima del doppio confronto con i catalani.

E allora ecco i dubbi di modulo per l'allenatore toscano: il calciomercato invernale sembra aver indirizzato il Napoli verso una mediana a due, fatta più di muscoli che di qualità. E in questo il 3-4-3 già visto all'opera in Supercoppa potrebbe dare alternative certe. Con una difesa che ritroverà Natan a breve e con le corsie che rivedranno finalmente anche Olivera tra non troppo tempo. Il terzetto difensivo potrebbe sembrare la strada più ovvia per gli azzurri, ma nel frattempo Mazzarri pensa a un ritorno al passato: oggi e domani si tornerà a lavorare per capire quale formazione schierare contro il Verona, il toscano ha provato di tutto in allenamento ma non è da esludere che si parta con il 4-3-3, almeno all'inizio. In quel caso, con Lobotka e Anguissa potrebbe tornare anche Cajuste. In attesa di Traorè, pronto a sedersi per la prima volta in panchina al Maradona.