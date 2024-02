Calciomercato, Salernitana scatenata: c'è Pellegrino, tentativo Balotelli

C'è una Salernitana scatenata nelle ultime ore di questo calciomercato invernale: i granata, infatti, hanno ufficializzato in queste ore l'arrivo in prestito di Marco Pellegrino, difensore argentino del Milan che cercherà più continuità in Campania in questa seconda parte dell'anno.

«Pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare» le prime parole dell'argentino a Sky Sport prima della firma con il club granata. Ieri, invece, l'arrivo di Vignato.

Ora Sabatini è all'opera per un attaccante che vada a integrare il reparto a disposizione di Filippo Inzaghi da questo febbraio. Come svelato da Sky Sport, tra gli obiettivi granata c'era anche Mario Balotelli: l'attaccante dell'Adana Demirspor è stato accostato ai granata lungo tutta questa sessione, ma in realtà Walter Sabatini ci ha provato solo nella giornata di oggi e il club turco detentore del cartellino dell'attaccante ha detto no.

Come alternativa, ci sarebbe Eldor Shomurodov: l'attaccante è di proprietà della Roma, ma in prestito al Cagliari e potrebbe trovare in granata più spazio.