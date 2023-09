Il Lecce aspetta i campioni d'Italia al Via del Mare in 30mila: sold out

È la squadra rivelazione del campionato. È partita con l'obiettivo della salvezza e via via – risultato dopo risultato – ha cominciato a prenderci gusto, occupando le posizioni nobili della classifica di serie A. Il Lecce di Roberto D'Aversa che domani pomeriggio ospiterà i campioni d'Italia del Napoli vuole continuare a stupire e sogna di fare uno sgambetto agli azzurri. I salentini sono reduci dal ko di misura allo Stadium ad opera della Juventus (prima sconfitta della stagione per i giallorossi) ed occupano pur sempre il quinto posto in classifica proprio in condominio con il Napoli, a quota 11.

Domani pomeriggio il Via del Mare sarà il solito catino pieno zeppo di passione: stadio sold out con circa 30mila spettatori sia per l'arrivo della truppa di Garcia, sia per il magic moment che stanno attraversando i salentini. D'Aversa deve fare i conti con le assenze di Banda e Dermaku (infortunati) e del centrocampista Kaba, squalificato. Il tecnico del Lecce, però, non dovrebbe comunque derogare dal suo credo tattico. I salentini si schiereranno con il consueto tridente, composto da tanti elementi interessanti, molti dei quali all'esordio in massima serie. Su tutti, spicca il talento dell'attaccante montenegrino Nikola Krstovic che ha avuto un impatto importante sul campionato di A. Per lui già tre gol in quest'avvio di stagione. Una punta centrale moderna, bravo nel gioco aereo e rapido nelle conclusioni. Davanti a Falcone agirà la difes a quattro composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. In mediana spazio a Rafia, Ramadani e Gonzalez. Tridente composto da Almqvist, Krstovic e Strefezza. Inutile dire che sono le geometrie del Lecce e la sua rapidità sugli esterni le armi migliori dei salentini.

Intendiamoci, il divario tecnico con i campioni d'Italia resta ed è fin troppo evidente.

Ma guai a sottovalutare l'avversario. Chiedere informazioni alla Lazio che nella gara d'esordio si è vista rimontare il gol di Immobile allo scadere, lasciando i tre punti in Puglia nel giro di una manciata di minuti. Altro fattore da non sottovalutare è il Via del Mare. Il Lecce finora ha sempre vinto davanti al proprio pubblico. Allo stadio Ettore Giardiniero, infatti, hanno lasciato l'intera posta in palio finora la Lazio, la Salernitana ed il Genoa. Toccherà al Napoli invertire la tendenza e provare a centrare la seconda vittoria di fila in campionato dopo il poker rifilato all'Udinese mercoledì scorso al Maradona.