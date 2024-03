Salernitana, l'ad Milan: «Iervolino pronto a investire per il futuro»

In mattinata le parole del tecnico Liverani in merito alla sfida contro il Lecce, nel pomeriggio invece al termine di un convegno organizzato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati spazio alle parole dell'ad Maurizio Milan sul presente e sul futuro della Salernitana.

«Con il dottor Iervolino stiamo facendo già riflessioni finanziarie e contabili, siamo pronti a dare continuità agli investimenti già fatti e a quelli da fare. C’è un po’ di amarezza visto che i presupposti di inizio stagione erano altri, ma si va avanti. Il presidente ha investito tanto e investirà ancora a breve. Personalmente ho avuto contatti con sedicenti acquirenti che sono però stati rispediti al mittente, così come richieste da parte di soggetti istituzionali. Nelle ultime settimane invece non ci sono stati contatti, ma nei mesi precedenti sì. La salvezza? Dieci partite sono tante, io non getto la spugna e neanche il presidente che domani sarà allo stadio. Sarà lui a dirvi nelle prossime settimane i piani futuri».