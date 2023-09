Barcellona, perquisizione in sede: accuse di corruzione. Il giudice: «Ha pagato gli arbitri per 18 anni»

Terremoto in Liga. Nella mattinata del 28 settembre la polizia spagnola ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio spagnola alla ricerca di indizi sul "caso Negreira", ovvero l'inchiesta sui presunti pagamenti milionari che sarebbero stati corrisposti dal Barcellona all'ex numero due degli arbitri spagnoli, José María Enríquez Negreira.

Gli agenti sono entrati negli uffici del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA), l'organismo di cui Negreira era vicepresidente.

I presunti pagamenti irregolari, da circa 7 milioni di euro, sarebbero stati corrisposti dal Barcellona agli arbitri del campionato spagnolo tra il 2001 e il 2018 e versati, appunto, Negreira. Il club è ora quindi iscritto ufficialmente nel registro degli indagati e accusato del reato di corruzione.

il giudice Joaquín Aguirre Lopez, responsabile dell'inchiesta, ha spiegato, in una risoluzione riportata dall'Ansa, che il Barça avrebbe pagato Negreira, che fu anche arbitro internazionale, e il figlio attraverso «società terze», inizialmente con una somma di 70mila euro annui, poi aumentata fino ai 700mila euro annui. Tale denaro veniva versato «in virtù della carica ricoperta dal primo», in quanto i pagamenti cessarono nel 2018, quando il dirigente lasciò il ruolo di vicepresidente del Cta.

