Gattuso al Marsiglia, l'ex allenatore del Napoli trova squadra in Francia

Dopo i rumors sul Lione, Gennaro Gattuso trova panchina, stavolta per davvero in Francia. L'ex allenatore di Napoli, Milan e Valencia firmerà oggi il nuovo accordo con il Marsiglia in Ligue 1 e prenderà posto dell'allenatore uscente Marcelino, che ha lasciato dopo appena sette giornate in panchina nonostante un contratto fino al 2025 dopo le minacce degli ultras a lui e a Longoria.

Per Gattuso il ritorno in panchina si consumerà quindi in un nuovo campionato dopo aver già conosciuto Italia e Spagna tra i principali in Europa. Rino ha battuto a Marsiglia la concorrenza di Christophe Galtier, ex allenatore del Paris Saint Germain che era stato contattato dai biancazzurri e che sembrerebbe essere ancora nelle idee di Aurelio De Laurentiis e del Napoli se il ciclo Garcia dovesse interrompersi in azzurro prima del previsto in questa stagione.