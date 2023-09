Osimhen divide i social, tifosi contro Victor: «Devi rispettare Napoli e il Napoli»

È scoppiato nelle ultime ore il caso Victor Osimhen a Napoli, con l'agente Calenda che attacca il club per un video ironico condiviso (e poi cancellato) dal club azzurri dal canale ufficiale Tik Tok e con l'attaccante azzurro che nelle ultime ore di ieri ha cancellato dai suoi account social quasi tutte le foto che lo ritraevano in maglia azzurra.

Un caso che ha raggiunto chiaramente anche i tifosi del Napoli, tutti in massa contro il proprio beniamino nelle ultime ore: «Dove sono le foto? Ma veramente facciamo?» chiede qualcuno all'attaccante in rete, «Napoli ti ha fatto calciatore, porta rispetto!». E ancora: «Vattene da Napoli se devi rompere le palle alla società, a noi tifosi e all'allenatore». Il mondo Napoli, quindi, in massa difende il proprio club e non l'ultimo capocannoniere della Serie A, atteso già stasera in campo contro l'Udinese però.