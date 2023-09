Dopo le parole del suo agente Calenda, Victor Osimhen passa all'azione: il nigeriano per il momento ha cancellato quasi tutte le foto che aveva sui social in maglia Napoli, comprese le storiche immagini con la vittoria dello scudetto. Solo poche le immagini in maglia azzurra ancora presenti. Un caos di cui non aveva bisogno il club di Rudi Garcia a poche ore da una importante sfida contro l'Udinese in campionato.