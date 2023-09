Gattuso al Lione: Ringhio riparte dalla Ligue 1

Gennaro Gattuso pronto a tornare in pista. L'ex allenatore del Napoli potrebbe tornare ad allenare già in questa stagione dopo l'ultima e non esaltante avventura in Liga: per lui si aprono le porte della Ligue 1 con il Lione che sta aspettando solo l'ok definitivo per portarlo in panchina e sostituire in via definitiva l'appena esonerato Laurent Blanc.

Per Gattuso sarebbe l'ennesima avventura lontano dalla Serie A, in cui ha allenato con Milan prima e Napoli poi. Lo scorso anno, l'avventura con il Valencia. Secondo Sportmediaset, Gattuso e la dirigenza del club francese si sono incontrati per definire i dettagli, ma si lavora sulla durata del contratto. L'ipotesi è di un biennale, oppure un accordo di un anno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.