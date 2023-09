Il Psv stravince 4-0 in casa dell'Almere in campionato e anche Hirving Lozano ci mette la firma. L'ex attaccante del Napoli, che ha lasciato l'azzurro solo un mese fa per fare ritorno in Olanda, ha ritrovato il gol, il primo dopo il suo ritorno in Eredivisie: una bella azione personale concretizzata con la rete del momentaneo raddoppio.

Sui social tanti i complimenti al messicano da parte dei suoi ex tifosi azzurri.