Lozano al Psv, è fatta: al Napoli 10 milioni di euro più 5 di bonus

Hirving Lozano è ad un passo dal ritorno al Psv Eindhoven. Il 28enne messicano è pronto a partire alla volta dell'Olanda dopo aver raggiunto un accordo con il suo ex club sul fronte ingaggio. Ora che si è raggiunta un'intesa, la trattativa è giunta ai dettagli.

Nella giornata di sabato, secondo quanto riporta Sky Sport, era arrivata la proposta ufficiale da parte del Psv: 10 milioni di euro più 5 di bonus al Napoli.

Per un esterno che saluta, uno è pronto ad arrivare: visite mediche per Jesper Lindstrom, che in mattinata si è presentato a Villa Stuart per sottoporsi ai test fisici di rito. Per lui contratto fino al 2028 e ingaggio da 2,3 milioni di euro a stagione. Operazione con l'Eintracht in prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni.