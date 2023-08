Ancora non è finito il mercato in entrata del Milan, i diavoli infatti stanno cercando di piazzare un colpo last minute: Mehdi Taremi.

L'iraniano ha un contratto in scadenza nel 2024, ciò non fa abbassare il prezzo ed infatti il Porto chiede ben 25 milioni per lasciarlo partire. La strategia del Milan è chiara: il club aspetterà gli ultimi momenti del calciomercato sapendo che le pretese del Porto potrebbero cambiare.