Lozano, addio Napoli: «Abbiamo fatto la storia, con Gattuso il momento più difficile»

A due settimane dall'addio, Hirving Lozano torna a parlare della sua esperienza a Napoli. «Arrivai con Ancelotti, poi con Gattuso è stato complicato, io ero arrivato come la trattativa più cara della storia del club. Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai molto tempo senza giocare e fu un anno difficile. Al secondo anno poi feci molto bene con gol e assist».

«Con Spalletti sono arrivati degli infortuni in nazionale che non mi hanno aiutato» ha ricordato a Espn.

«Alla fine è arrivato lo Scudetto, nessun messicano l'aveva mai vinto, fui pure il primo a segnare in Serie A. Mi sento orgoglioso di aver fatto la storia in Italia, si sono visti i risultati dello sforzo. Ci sono persone che parlano tanto per parlare, soprattutto in tv, ma la gente che mi segue, mi saluta, mi stima, sanno che nessuno ti regala qualcosa. Il Psv? Sono arrivate diverse offerte ma mi sembrava l'opzione migliore».