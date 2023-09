Vorrei ma non posso e intanto... posto. Potrebbe essere sintetizzata così l'avventura di Hirving Lozano al Napoli. L'attaccante messicano da ieri è tornato nelle fila del Psv in Olanda dove il club di Aurelio De Laurentiis lo aveva acquistato a suon di milioni (38 più bonus) nel 2019. Il rendimento del Chucky in azzurro, però, è stato troppo altalenante. Troppo discontinuo. Certamente non in linea con le aspettative del club e le ambizioni della piazza. Intendiamoci, il suo contributo lo ha dato. E come lui stesso ha detto ai suoi nuovi-vecchi tifosi del Psv: “Resterò nella storia del club. Abbiamo vinto lo scudetto dopo 33 anni e questa è una cosa magica. Unica. Vincere per me è stato qualcosa di molto importante e significativo. Restare nella storia di un club è qualcosa di molto bello”.

APPROFONDIMENTI Matheus Nunes al Manchester City per 62 milioni di euro: quattro anni fa faceva il panettiere Cavani, il figlio di Edi firma con il Napoli: la storia d'amore continua Bonucci, il saluto ai tifosi della Juventus: «Una storia così merita rispetto. Sognavo un finale giusto, ma il tempo ci sarà amico»



Probabilmente però l'attaccante messicano avrebbe potuto fare di più. Ma dopo l'esonero di Ancelotti, complici alcune prestazioni sotto tono, e con l'arrivo di Gattuso il suo impiego è sempre stato spezzettato. Anche con Spalletti le cose non sono andate meglio, sebbene l'attuale Ct della Nazionale lo abbia sempre alternato sulla fascia con Politano. Ancora una volta però, il giocatore alternava prestazioni importanti a giornate molto più anonime. Nella splendida cavalcata scudetto dello scorso anno, Lozano ha segnato appena tre reti (con altrettanti assist) entrando nel tabellino dei marcatori una volta soltanto in Champions League (nel poker degli azzurri al Maradona contro l'Ajax). All'inizio dell'estate era arrivato il diktat di Adl. O Lozano accettava di abbassarsi l'ingaggio (da 4,5 milioni di euro con scadenza 2024) oppure sarebbe finito ai margini. Detto, fatto. Ne è venuto un braccio di ferro che si è risolto soltanto l'ultimo giorno utile di mercato. Il calciatore, che pure era stato solleticato dalle sirene americane e dai petrodollari arabi e che sognava la Premier ha deciso di tornare alle origini. Dopo 4 anni passati a Napoli, Lozano chiude con uno score di 120 presenze e 23 reti in azzurro. Ma soprattutto con un palmares di uno scudetto e di una coppa Italia.

Adiós El Chucky.