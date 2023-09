Matheus Nunes al Manchester City per 62 milioni di euro: quattro anni fa faceva il panettiere

Da panettiere al Manchester City. È incredibile la storia di Matheus Nunes, che a Lisbona fino a quattro anni si svegliava all’alba, alle 5 di mattina, per andare a lavorare nella panetteria di famiglia prima di spostarsi al campo per gli allenamenti con l’Under 23 dello Sporting Clube. Invece, adesso il centrocampista è nella rosa dei Citizens di Pep Guardiola, campioni di tutto con il Triplete (Premier, Fa Cup e Champions) appena conquistato.

Chi è Matheus Nunes

Nunes, 25enne, è nato a Rio de Janeiro ed è arrivato in Portogallo a 13 anni. Lusitano a tutti gli effetti (gioca, infatti, nella Nazionale allenata dal ct Roberto Martinez), nel giro di due anni è riuscito a muovere 100 milioni di euro con i suoi ultimi due trasferimenti. Ben 45 milioni di euro sono stati quelli pagati dal Wolverhampton allo Sporting Lisbona; 62 invece per il suo sbarco al Manchester City dai Wolves.

Ed è stato voluto da Pep Guardiola in persona: «Matheus Nunes è uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento», disse il manager catalano.

Il sogno

E per Nunes, che aveva lasciato gli studi per lavorare e portare avanti la passione per il calcio, è un sogno che si avvera: «Nel panificio ho cominciato ad assumermi delle responsabilità e a interiorizzare che ci sono delle regole da seguire». La sua carriera è iniziata nel 2018 nell’Ericeirense, quinta divisione portoghese. Da quel momento, la scalata: è salito di categoria ed è passato all’Estoril Praia. Poi la svolta nel gennaio 2020, quando Nunes si trasferisce allo Sporting Clube per 950mila euro, una cifra decisamente lontanissima dai 62 dell’ultimo trasferimento.