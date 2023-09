Pallone d'Oro 2023, Osimhen e Kvaratskhelia tra i 50 candidati al premio. E c'è anche Kim

C'è anche il nome di Victor Osimhen tra i 50 candidati al Pallone d'Oro 2023. France Football ha pubblicato sui suoi canali social questo pomeriggio tutti i nomi dei calciatori che si contenderanno l'ambito premio personale a novembre: presente per il Napoli l'attaccante nigeriano che ha aiutato la squadra di Luciano Spalletti a vincere lo scudetto nell'ultima stagione.

Quello di Osimhen si affianca a nomi di alto livello in giro per l'Europa: Benzema, il campione Champions Haaland insieme con De Bruyne, ma soprattutto l'altro azzurro Khvicha Kvaratskhelia. Anche l'esterno georgiano del Napoli è stato inserito nella lista dei campioni candidati al pallone speciale dopo l'annata da protagonista vissuta con l'azzurro addosso. Il club azzurro aveva visto candidati Mertens (2017) e Koulibaly (2019) nelle passate edizioni, ma mai in contemporanea. Un record che si amplia se si aggiunge anche Kim Min Jae, passato però al Bayern Monaco in estate.

Questa la lista completa:

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Victor Osimhen (Napoli)

Kim (Bayern Monaco)

Nicolo Barella (Inter)

Lautaro Martinez (Inter)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Kylian Mbappé (Psg)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Erling Haaland (Manchester City)

Busko Gvardiol (Manchester City)

Musiala (Bayern Monaco)

Onana (Manchester United)

Karim Benzema (Real Madrid)

Momo Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Kolo Muani (Psg)

Harry Kane (Bayern Monaco)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Emi Martinez (Aston Villa)

Ruben Dias (Manchester City)

Ilkay Gundogan (Barcellona)

Luka Modric (Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Vinicius Jr (Real Madrid)