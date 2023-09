Osimhen candidato al Pallone d'Oro: «Un sogno da bambino»

«È un onore, per me è un grande traguardo perché il Pallone d'Oro era il mio sogno d'infanzia». Dal ritiro della nazionale nigeriana Victor Osimhen commenta la nomination al Pallone d'Oro: «Essere lassù, tra i migliori, per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi ha supportato. Questo però è solo l'inizio, continuerò a lavorare duro per realizzare tutti i miei sogni».

Prima però c'è il campo. Domani la sfida a Sal Tomé per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: «Non dobbiamo sottovalutare nulla, non possiamo permettercelo. Bisogna rispettare qualsiasi avversario». E sulla posizione in campo: «Possp giocare ovunque e in coppia con chiunque. Anche se il Ct deciderà per il 4-4-2».