Balotelli e il rigore: «Osimhen mi ha deluso»

Mario Balotelli, ospite su Tv Play, come al solito non si risparima, e dice la sua sul "caso Osimhen su TikTok".

«Quel video è stato senza senso, non capisco perché postare una roba del genere. In questo momento non si scherza su Osimhen, ci vuole rispetto e anche lui avrebbe dovuto avere rispetto dei tifosi e non togliere le foto da Instagram, perché loro non hanno fatto niente. Se lo avessero avvisato non avrebbe mai dato il consenso a una roba del genere».

L'ex Inter e Milan esprime quindi il suo rammarico per il comportamento del collega nigeriano, che avrebbe mancato di risppetto ai tifosi, ma perde l'occasione per criicare l'operato sul social della Società Calcio Napoli.

L'attaccante italiano nel corso del tempo, ha più volte sottolineato che gli sarebbe piacuto vestire la maglia della squadra partenopea, ma si è sempre dovuto scontrare con la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, che non l'ha mai visto di buon occhio.

Insomma è probabiile che "Supermario" abbia colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Balotelli, nel continuo dlel'intervista, critica aspramente anche l'operato di Mourinho e la pessima partenza della sua Roma.

nessuna pietà neanché per l'allenatore che l'ha lanciato nel calcio che conta.