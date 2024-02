Osimhen sogna la coppa d'Africa e guida la Nigeria verso la finale

Trascinatore. Anche senza segnare. Questo il ruolo di Victor Osimhen con la sua Nigeria. Non è andato in gol nemmeno nei quarti di finale di coppa d'Africa contro l'Angola, ma non per questo non è stato protagonista. La nazionale allenata dal portoghese Josè Peseiro prosegue la sua marcia verso la finalissima di domenica prossima e mercoledì ha l'ultimo step da superare in semifinale.

Per l'occasione il ct aspetta anche un gol di Osimhen che al momento è fermo alla rete nel match inaugurale contro la Guinea. Non segna ma trascina, a suon di assist e giocate preziose per i compagni che ringraziano. Pochi giri di parole: la Nigeria è sulle spalle di Victor che però non sente il peso della responsabilità e si danna l'anima in campo con la massima leggerezza. Sa bene quanto le sue prestazioni siano importanti per provare a sollevare la coppa.