Osimhen vola in Coppa d'Africa: battuto l'Angola, è semifinale

La Nigeria di Victor Osimhen vola in semiofinale. Le Aquile africane, dopo aver superato il Camerun nel turno precedente, hanno la meglio anche dell'Angola, avversario di oggi in Coppa d'Africa, e si qualificano per il penultimo appuntamento del torneo.

Come agli ottavi, anche ai quarti, però, a decidere la gara non è l'attaccante del Napoli: dopo la doppietta al Camerun, è ancora una volta Ademola Lookman a fare la differenza, l'attaccante dell'Atalanta segna la rete decisiva per il passaggio in semifinale alimentando ancora la vittoria del torneo.

Dopo questa sera, dunque, Walter Mazzarri sa che non avrà a disposizione Osimhen fino al termine della Coppa africana: anche in caso di sconfitta in semifinale, infatti, l'attaccante azzurro e la Nigeria si ritroveranno a dover affrontare la finalina per decidere chi salirà sul podio con il terzo posto.

In semifinale, l'attaccante azzurro incontrerà una tra Capo Verde e Sudafrica.