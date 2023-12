Napoli-Cagliari in cinque meme: il ritorno al gol di Kvara e la «zona Pavoletti» annullata

Napoli batte Cagliari 2-1, tornando a gioire davanti al proprio pubblico dopo una vita e mezza. Certo che non è stato facile - le partite vinte in tranquillità sono ormai un lontano ricordo, ma forse è questo l’unico vero destino che ci tocca -, forse sarà stato merito del sangue di San Gennaro che si è sciolto di nuovo. Noi però ci accontentiamo: non stavolta, caro Leonardo Pavoletti, non stavolta...