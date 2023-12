Napoli-Cagliari 2-1, Osimhen e Kvaratskhelia come ai vecchi tempi

Si accendono le stelle del Napoli e gli azzurri tornano al successo al Maradona. Osimhen e Kvaratskhelia decidono il match con il Cagliari e i campioni d'Italia tornano momentaneamente al quarto posto in zona Champions a quota 27 punti (in attesa di Bologna-Roma e Fiorentina Verona che si giocano domani). Ma quanta fatica.

Sono serviti tre pali e un gol annullato (molto dubbia la decisione) per avere ragione dei sardi che avevano momentaneamente pareggiato i conti con il solito Pavoletti dopo la rete di Osimhen che aveva sblocato una gara tignosa e nervosa. Poi ci ha pensato Kvara a sbloccarsi e regalare il successo casalingo al Napoli che in campionato mancava dal 27 settembre scorso (4-1 con l'Udinese). Ironia della sorte contro i friulani si era registrata l'ultima rete casalinga del georgiano che ieri è tornato a esultare a Fuorigrotta e il Napoli ha ripreso i tre punti.

Mazzarri deve rinunciare a Zielinski (out per un problema al ginocchio) e anche al suo alter ego Elmas e schiera Cajuste al posto del polacco. Il resto è la formazione tipo con i soliti uomini e il solito tridente.

Il Cagliari risponde provando a sorprendere gli azzurri con la velocità di Oristanio che va quasi a dare man forte all'inedito tandem offesnivo composto dai due ex Petagna e Pavoletti.

Nel primo tempo il Napoli tiene in mano il pallino del gioco, ma il possesso è quasi sempre sterile fatta eccezione per il palo colpito da Rrahmani sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Cagliari agisce di rimessa. Nella ripresa la partita si infiamma e nel giro di una manciata di minuti si registra il botta e risposta. Prima Osimhen la sblocca (24’) con uno stacco imperioso che piega le mani a Scuffet, finisce sul palo e poi finalmente in porta. Neanche il tempo di esultare che il Cagliari pareggia con il solito Pavoletti e la responsabilità di una difesa andata in letargo.

La rete del pari può essere una doccia fredda. Kvara viene francobollato con le buone e soprattutto le cattive maniera ma trova il tempo di regalare il golden gol su splendido assist di Osimhen. Il nigeriano si porta dietro mezza difesa e scarica per Khvicha che di destro centra il palo interno, si sblocca e regala il successo agli azzurri. Prima della fine un solo brivido quando di testa Dossena sfiora il pari. Poi è solo tempo di applausi al Maradona per il Napoli che è tornato a vincere e ha centrato la seconda vittoria di fila a Fuorigrotta (dopo il successo con il Braga in Champions) nel giro di pochi giorni.