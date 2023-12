Napoli al Mondiale per club se: ecco come possono qualificarsi gli azzurri

Buone notizie per i club europei. La Fifa in queste ore infatti ha ufficializzato i dettagli legati al Mondiale per Club 2025, che andrà in scena negli Stati Uniti e sarà a 32 squadre.

Innanzitutto le date: la competizione internazionale per club si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Poi lo svolgimento: una fase a gironi composta da otto gruppi di quattro squadre per gruppo che giocano in un formato round-robin a partita singola con le prime due squadre classificate per girone che passano agli ottavi di finale. Da qui, una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi di finale alla finale.

Con qualecriterio parteciperanno le squadre? Sarà il ranking Uefa a stabilire chi prenderà parte alla competizione per i club d'Europa, più in particolare i risultati che le squadre hanno ottenuto in Champions dal 2021 in poi: 2 punti a vittoria, 1 per il pari, 4 di bonus per la partecipazione, 5 per la qualificazione agli ottavi, 1 per la qualificazione ai quarti, 1 per le semifinali e 1 per la finale. Invece sembra che la Fifa calcolerà 3 punti per ogni vittoria e per ogni passaggio di turno, mentre per i match finiti in pareggio continuerà a essere assegnato un punto.

Quali sono dunque le squadre italiane che parteciperanno al torneo? Tra le dodici squadre che rappresenteranno già certamente l'Europa, ci sono Inter, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto. La seconda italiana sarà una tra Juventus (47 punti) e Napoli (41). Gli azzurri di Walter Mazzarri, per qualificarsi, dovrebbero quindi vincere le due sfide degli ottavi di Champions e guadagnare almeno un punto ai quarti.

Non impossibile, ma di certo una missione complicata per gli azzurri.