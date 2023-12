Morte Juliano, che gaffe a Udine: nel maxischermo c'è la foto di Pulici

La gaffe di giornata arriva da Udine.

Prima del match tra Udinese e Sassuolo, durante il minuto di silenzio disposto dalla Lega Serie A qualche giorno fa per ricordare e celebrare Antonio Juliano, ex centrocampista di Napoli, Bologna e Nazionale scomparso in settimana, è stata infatti proiettata la foto sbagliata.

Sui maxischermi della Udinese Arena, è infatti comparsa in maniera sbagliata la foto di Felice Pulici anziché quella di Juliano. L'ex portiere di Lazio, Monza e Ascoli è scomparso il 16 dicembre del 2018, da qui l'errore chiaro degli organizzatori del match.