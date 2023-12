Napoli-Barcellona, storia di doppi ex: non solo Maradona ha indossato le due maglie

Quando Napoli e Barcellona si affrontano, la mente vola inevitabilmente all'ex idolo argentino Diego Maradona, campione da una parte e dall'altra. Indimenticato simbolo e eroe azzurro, arrivato a Napoli proprio dopo gli anni vissuti in blaugrana. La parentesi catalana, però, per Diego non fu mai veramente motivo d'orgoglio: troppe attese, troppe aspettative, quell'infortunio grave che lo tenne lontano dai campi a lungo e quei mugugni lo portarono a scegliere altro. Ad andare altrove.

Napoli fu la sua isola felice per sette stagioni, tra vittorie di scudetti, coppe nazionali e internazionali. Anche a Barcellona, però, il Pibe de oro aveva saputo lasciare il segno: nelle due stagioni catalane, due coppe nazionali e una Supercoppa, quasi 40 gol segnati e soprattutto l'eredità di una maglia numero 10 raccoltà solo molti anni dopo dal suo preferito Lionel Messi.

Non solo Diego Armando Maradona, però, perché le maglie di Napoli e Barcellona sono state indossate in carriera anche da due altri calciatori. Il primo fu Laurent Blanc: il francese era arrivato a Napoli nella stagione 1991/92, proprio la prima dopo l'addio dell'argentino.

Una sola stagione anche in blaugrana, dove era arrivato dopo altri quattro anni in Francia. Con il Barça, il difensore francese vince una Coppa di Spagna e una Supercoppa nazionale.

Ha fatto la storia con il Napoli di Maurizio Sarri Pepe Reina, il portiere spagnolo oggi ancora in attività in patria con il Villarreal. Prima del suo giro d'Europa in carriera, però, il portiere spagnolo aveva vestito proprio la maglia del Barcellona: come papà Miguel, anche Pepe vestirà i colori catalani prima nella cantera poi in prima squadra per due stagioni dal 2000 al 2002. Con il Napoli giocherà per quattro stagioni dal 2013 al 2018: arrivato con Rafa Benitez, diventerà simbolo della squadra che sfiora lo scudetto con 91 punti.