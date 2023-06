Manchester City-Inter, Inzaghi: «Tanto impegno folle e ora siamo qui. Haaland? Abbiamo preparato qualcosa...»

L’obiettivo è far diventare realtà un sogno. L’Inter si prepara alla finale di Champions contro il Manchester City: «Non penso che l’Inter sia sottovalutata, abbiamo tanto rispetto per il Manchester City, che è la miglior squadra del mondo. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, ci siamo guadagnati con pieno merito la finale e la giocheremo nel migliore dei modi. Sappiamo che sfideremo i migliori in circolazione», ha detto Simone Inzaghi.

Manchester City-Inter, i nerazzurri a Instabul per la finale di Champions. La probabile formazione

E ancora: «È una bellissima sensazione che avevo detto più volte: ci giocavamo tanto nel finale di stagione. Abbiamo ragionato giorno dopo giorno, ora stiamo assaporando quello che abbiamo fatto, ma non vogliamo fermarci. Domani sarà per noi la 57° gara, ci abbiamo messo un impegno folle. Loro favoriti? È normale, è la squadra più forte al mondo. Ma siamo 11 noi e 11 loro. Che gara dovremo fare? Ci vorrà tanto cuore e tanta testa, bisognerà essere lucidi perché ci saranno dei momenti di difficoltà.

Dovremo avere tanto cuore per essere bravissimi». E sul centrocampo: «Se sarà la chiave? Sì, ma lo saranno anche le gambe, la testa e il cuore. Le gambe per fare una corsa in più, la testa per la lucidità perché l’approccio sarà fondamentale e il cuore perché in queste partite ti fa trovare energie che non pensi di avere. Se abbiamo l’opportunità di scrivere la storia? Assolutamente, sarà difficile ma ci proveremo. Insieme è la parola che ci ha portato qui ed è la parola con cui giocheremo la finale».

Infine: «Mio fratello Pippo dice che non dormirò? Sappiamo cosa rappresenta questa partita per l’Inter e i nostri tifosi che ci hanno aiutato tantissimo in questo percorso europeo. I due derby di semifinale sono l’emblema, ma non dimentico Plzen, Barcellona, Porto. Domani quella corsa e quel sacrificio in più lo dobbiamo ai nostri tifosi. Haaland? Sarà un osservato speciale come tutti i loro giocatori. Abbiamo predisposto qualcosa ma sarà tutta l’Inter che si dovrà difendere e dovrà limitare lui e tutto il City».