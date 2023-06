Non solo il bel gioco e il meritato scudetto. C'è anche il marchio Napoli che si fa strada nel mondo, scala posizioni in classifica, entra nella top 20 e risulta essere addirittura il secondo brand in assoluto il cui valore è cresciuto più di tutti i maggiori top club quest'anno. Un'altra importantissima medaglia per il club di Aurelio De Laurentiis.

Il dato emerge dalla classifica «Football 50» stilata da Brand Finance che ogni anno analizza al microscopio i 50 club di calcio di maggior valore al mondo in chiave di marketing. L'azienda di consulenza, leader mondiale sulla valutazione dei brand, ha registrato una crescita del 31,5 % del club azzurro che raggiunge il valore di qualcosa come 240 milioni di euro, passando dal 27esimo al 18esimo posto nella speciale graduatoria. Un importante balzo in avanti di ben nove posizioni in classifica frutto anche di 58 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso. La stima del valore monetario del marchio, in questo caso il Napoli, viene calcolata da Brand Finance tenendo conto delle performance finanziarie e della forza con cui sono influenzate le scelte dei tifosi. L'azienda di consulenza determina la forza del marchio attraverso un'analisi che mette a confronto la gestione degli investimenti che impattano su immagine & reputazione, il ritorno di immagine & reputazione ed il relativo ritorno in business performance. Non solo. Il calcolo è stato condotto anche tramite un sondaggio attraverso un campione di oltre 10 mila fan rappresentativi dei principali paesi europei, del Brasile, della Cina e degli Stati Uniti d'America. Ma sarebbe ingeneroso ascrivere il successo del Napoli soltanto per effetto - comunque importantissimo - del tricolore.

La scalata del club azzurro tra i migliori 50 top club di calcio di tutto il mondo ha infatti radici ben più profonde. Da quando Aurelio De Laurentiis, infatti, ha rilevato il Napoli (19 anni or sono) i ricavi del club hanno sfiorato i 3 miliardi di euro. I numeri del successo si registrano anche dal valore del marchio dal 2011 ad oggi che è cresciuto del 275%, aggiungendo quasi 180 milioni di euro solo in termini di valore del trademark.

Ai vertici della classifica stilata da Brand Finance spicca lo strapotere del Manchester City di Pep Guardiola che quest'anno ha scavalcato il Real Madrid, raggiungendo il valore di 1,5 miliardi di euro con un incremento del 13% rispetto all'anno scorso. Molto ha inciso probabilmente anche la semifinale di Champions in cui il City ha eliminato i Blancos (che restano comunque al secondo posto della speciale graduatoria con 1,46 miliardi ed un leggero segno «meno» del 4% rispetto al recente passato). Al terzo posto, invece, si conferma il Barcellona (1,374 miliardi). La prima italiana in classifica, invece, resta la Juventus. Il marchio della Vecchia Signora resta stabile all'undicesimo posto con 631 milioni di euro. Grazie ad un'impennata del 33%, invece, il Milan si conferma per il secondo anno di fila il club dal brand che cresce di più al mondo (358 milioni), posizionandosi così dal 17° al 15° posto nel 2023. Sono soltanto altri due i club italiani nella top 25 stilata da Brand Finance: l'Inter che si conferma al 14esimo posto (509 milioni) e la piacevole sorpresa della Roma che - alle spalle di Milan e Napoli - risulta essere tra le dieci società che crescono più di tutte al mondo. Il club giallorosso è passato dal ventinovesimo al 21esimo posto con un valore del brand pari a 204 milioni di euro.