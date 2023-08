Serie A, le formazioni tipo a due giorni dall'inizio del campionato. Oggi giocherebbero così

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Le venti squadre si presentano al via con ambizioni rinnovate, anche se qualcuno ancora deve lavorare sul mercato per completare l'organico. Ecco le formazioni tipo, ad oggi, dei club di Serie A (in maiuscolo i nuovi acquisti).

Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): CARNESECCHI; Toloi, Scalvini, KOLASINAC; Maehle, De Roon, Koopmeiners, BAKKER; Lookman; SCAMACCA, EL BILAL TOURE. All: Gasperini

Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, BEUKEMA, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, NDOYE; Zirkzee. All: Motta

Cagliari

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, AUGELLO; Nandez, Makoumbou, JANKTO; ORISTANIO, Luvumbo; Pavoletti.

All: Ranieri

Empoli

EMPOLI (4-2-3-1): CAPRILE; Ebuehi, Ismajili, Luperto, PEZZELLA; RANOCCHIA, Marin; GYASI, Fazzini, Baldanzi; Caputo. All: Zanetti

Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): CHRISTENSEN; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; ARTHUR, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; NZOLA. All: Italiano

Frosinone

FROSINONE (4-3-3): TURATI; Oyono, Monterisi, Romagnoli, MARCHIZZA; HARROUI, Mazzitelli, BRESCIANINI; KVERNADZE, Borrelli, Caso. All: DI FRANCESCO

Genoa

GENOA (3-5-2): Martinez; DE WINTER, Dragusin, Vasquez; MESSIAS, THORSBY, Badelj, Strootman, MARTIN; Gudmundsson, RETEGUI. All: Gilardino

Hellas Verona

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Hongla, FOLORUNSHO, Doig; SAPONARA, Lazovic; Djuric. All. BARONI

Inter

INTER (3-5-2): SOMMER; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, FRATTESI, Dimarco; THURAM, Lautaro. All: Inzaghi

Juventus

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; WEAH, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All: Allegri

Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, PELLEGRINI; KAMADA, ROVELLA, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

Lecce

LECCE (4-3-3): FALCONE; VENUTI, Baschirotto, PONGRACIC, Gallo; RAFIA, RAMADANI, Gonzalez; Strefezza, ALMQVIST, Banda. All: D'AVERSA

Milan

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; LOFTUS-CHEEK, Bennacer, REIJNDERS; PULISIC, Giroud, Leao. All: Pioli

Monza

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; IZZO, Pablo Marì, D'AMBROSIO; Ciurria, Pessina, GAGLIARDINI, KYRIAKOPOULOS; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All: Palladino

Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo,, Rrahmani, NATAN, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: GARCIA

Roma

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, NDICKA; KRISTENSEN, Cristante, PAREDES, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti. All: Mourinho

Salernitana

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Bradaric, L.Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Kastanos, Candreva; Dia. All: Sousa

Sassuolo

SASSUOLO (4-2-3-1): CRAGNO; Toljan, Erlic, VITI, VINA; Maxime Lopez, BOLOCA; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All: Dionisi

Torino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; BELLANOVA, Ricci, Ilic, Vojvoda; VLASIC, Radonjic; Sanabria. All: Juric

Udinese

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, ZEMURA; Beto, Thauvin. All. Sottil