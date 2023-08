Napoli, muro per Zanoli: rifiutata offerta Sporting

Non si fermano le avances dello Sporting per Alessandro Zanoli, il terzino classe 2000 del Napoli che da settimane chiede al club azzurro la cessione almeno in prestito per poter giocare altrove con continuità.

Gabri Veiga, parla l'agente: «Il Napoli non ha voluto pagare la clausola»

Secondo Sky Sport, lo Sporting ha avanzato un'offerta da 500 mila euro per il prestito più altri 12,5 milioni per il riscatto, ma il club azzurro l'ha rifiutata. Continua dunque il muro del Napoli per Zanoli, che al momento potrebbe restare in prima squadra.