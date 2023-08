Gabri Veiga, parla l'agente: «Il Napoli non ha voluto pagare la clausola»

Continuano gli aggiornamenti sul caso Gabri Veiga, il centrocampista spagnolo che sembrava a un passo dal Napoli ma ora può vestire la maglia dell'Al Ahli in Arabia Saudita.

Pini Zahavi, agente del calciatore, ha parlato ai microfoni del programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope per spiegare quanto è successo: «Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga». E continua: «L'accordo con l'Al-Ahli non è ancora chiuso, continuiamo a parlare».