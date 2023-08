Gabri Veiga, clamoroso: l'Al Ahli prova a beffare De Laurentiis

Proprio quando sembrava che si stesse chiarendo la situazione di Gabri Veiga, col Napoli che aveva convinto il Celta Vigo a pagare la mediazione di 1,3 milioni all'agente Pini Zahavi, si è inserito nella trattativa l'Al Ahli, il club che avrebbe voluto prendere Osimhen e Zielinski dal club di De Laurentiis.

Una maxi offerta superiore a quella del Napoli, che aveva proposto 36 milioni al Celta Vigo e un ingaggio di 2 milioni al calciatore nazionale under 21 della Spagna, fino alle scorse ore molto interessato al trasferimento nella squadra che gli avrebbe assicurato di partecipare alla Champions League.

Gli arabi sono arrivati a 40 per il cartellino, la clausola fissata dal club spagnolo, e a 12 di ingaggio per il calciatore, sei volte in più di quanto offerto da De Laurentiis

Da vedere se nelle prossime ore De Laurentiis, che aveva seguito personalmente la trattativa, tenterà un rilancio o lascerà così come è l'organico della squadra campione d'Italia. Zielinski, intanto, dopo aver rifiutato l'Al Ahli si prepara al rinnovo del contratto col Napoli. Fino alla fine della scorsa settimana sembrava tutto fatto per Veiga ma poi il Napoli si era irrigidito su alcuni punti del contratto (la quota che sarebbe spettata al Celta Vigo in caso di cessione del giocatore e il pagamento della mediazione) e vi è stato un raffreddamento. Fino all'inserimento dell'Al Ahli.