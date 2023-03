Cristiano Ronaldo, il gruppo Insparya arriva a Napoli per diagnosi sulla salute dei capelli

Il 16 e 17 marzo, in Via S. Domenico 31 a Napoli, l’equipe medica del gruppo Insparya sarà a disposizione per effettuare, a chiunque lo desideri, una diagnosi senza impegno per valutare lo stato di salute dei capelli. Il gruppo, co-fondato dal calciatore Cristiano Ronaldo e dal manager portoghese Paulo Ramos, ha inaugurato lo scorso novembre il primo Centro Insparya italiano a Milano e ora, grazie a questa iniziativa, si propone di espandere i suoi servizi e trattamenti in molte delle principali città italiane.

Tutti coloro che soffrono di problematiche legate alla salute dei capelli potranno così ricevere una consulenza personalizzata e approfondita e individuare con Insparya la soluzione più adatta al proprio caso specifico. Gli incontri con l’equipe medica di Insparya a Napoli il 16 e 17 marzo sono senza impegno, su appuntamento e si possono prenotare sia compilando il form sul sito web ufficiale Insparya.it, sia chiamando il numero verde 800 975 055.

L’iniziativa di Insparya è rivolta a coloro che desiderano consultare un esperto per valutare la salute dei propri capelli – da chi soffre di alopecia a chi è alla ricerca di un trattamento, passando per chi vorrebbe contrastare la caduta – e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Grazie all’impiego di tecnologie innovative, le diagnosi formulate dal personale medico di Insparya consentono di ottenere i risultati più naturali possibili e aiutare tutti coloro che soffrono di alopecia o di problematiche legate alla salute dei capelli a trovare una soluzione che, nella maggior parte dei casi, potrà trasformare la loro vita. Durante la sessione di valutazione verrà effettuata un’analisi approfondita e personalizzata dello stato di salute dei capelli per individuare, prevenire e porre rimedio alle più comuni problematiche che possono pregiudicare la salute dei capelli, prima che le conseguenze diventino irreparabili.