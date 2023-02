Osimhen vola a 2,58 metri ma non è record: tutti i gol più «alti» degli ultimi anni

"Volare" cantava Modugno, un motivetto che sembra poter piacere anche a Victor Osimhen, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti che a La spezia ha davvero preso l'ascensore per superare gli avversari e andare in gol. Il nigeriano - con il colpo di testa del momentaneo 2-0 contro i liguri - ha raggiunto i 2 metri e 58 cm di altezza, un vero e proprio record per la Serie A oltre che per lo stesso Victor, ormai abituato a salti in alto incredibili per trovare il gol.

Ma chi ha saputo andare più in alto di Osimhen? La risposta arriva dagli ultimi mondiali: Youssef En-Nesyr durante l'ultimo Marocco-Portogallo in Qatar ha raggiunto 2,78 metri, una altezza record per ogni calciatore. Meglio di Osimhen aveva saputo fare anche Bevis Mugabi, semisconosciuto difensore del Motherwell che era diventato virale un anno fa grazie al suo colpo di testa dall'alto - è il caso di dirlo - dei suoi 262 centimetri contro il Ross County nelle serie minori del calcio inglese.

Il ricordo più importante dei tifosi italiani, invece, va a Cristiano Ronaldo: il portoghese, nel 2019 contro la Sampdoria a Genova, arriva a toccare quota 2,56 metri per il gol ai blucerchiati, appena due centimetri sotto l'ultimo salto di Osimhen. Un altro azzurro chiude la Top 5 speciale: è Kalidou Koulibaly, che il 22 aprile 2018 fa impazzire i napoletani con il gol vittoria allo Juventus Stadium saltando a 2,49 metri. Un salto record che aveva fatto sognare lo scudetto, lo stesso che ora Osimhen vuole consegnare ai napoletani.

La classifica:

Youssef En-Nesyr 2,78 (Marocco-Portogallo) 2022

Bevis Mugabi 2,62 (Motherwell-Ross County) 2021

Victor Osimhen 2,58 (Spezia-Napoli) 2022

Cristiano Ronaldo 2,56 (Sampdoria-Juventus) 2019

Kalidou Koulibaly 2,49 (Juventus-Napoli) 2018