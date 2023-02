Eintracht Frankfurt, il presidente indagato per possesso di cocaina

Ore complicate quelle vissute in casa Eintracht Francoforte: come riportato dai media tedeschi, infatti, il club di Bundesliga che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League tra qualche settimana deve affrontare uno spinoso caso extra-campo: il patron del club, Peter Fischer, è indagato dalle autorità tedesche per possesso e consumo di cocaina.

La notizia è arrivata proprio in queste ore, dopo il rotondo successo di sabato in campionato contro l'Herta Berlino. L’indagine delle forze dell’ordine sarebbe scattata dopo che il figlio minore di Fischer, ancora 13enne, avrebbe fatto uso di cocaina a scuola insieme a un amico. La polizia ha subito perquisito l’appartamento del numero uno dell’Eintracht con l’aiuto di cani antidroga. Il club tedesco non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.