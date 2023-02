Spezia-Napoli, cori contro Maradona e Spalletti: vergogna allo stadio Picco

La rivalità era stata certificata già un anno fa - con quegli incidenti allo stadio che avevano complicato tutto -, ma anche oggi Spezia-Napoli è stata uno spettacolo indecente sugli spalti. Victor Osimhen tra gli ultras di casa, infatti, è stato solo un caso a inizio partita: i tifosi di La Spezia hanno offeso dal primo all'ultimo minuto gli azzurri in campo e quelli in panchina. Armandosi anche di cori contro Maradona e Spalletti.

«Io d'estate sono sempre qua. La Spezia è importante per me. Quando mi incontreranno per strada dovranno cantarmi in faccia quei cori», ha detto proprio Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo il match.

Oltre ai soliti cori razzisti verso i napoletani, i tifosi del Picco oggi hanno cantato anche un coro contro Diego di cattivissimo gusto: «Oh mama mama mama, sai perché mi batte il corazon? È morto Maradona...» le parole del vergognoso motivetto canzonatorio.