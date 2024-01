San Marco dei Cavoti, medaglie e sorrisi per i baby karateka del Dojo 7 Lame

Il Dojo 7 Lame di San Marco dei Cavoti, dopo una pausa di circa quattro anni dalle attività agonistiche, ha ripreso a competere in occasione della Coppa interregionale Msp, svoltasi a Casalnuovo. Coinvolti atleti di numerose società di karate provenienti da Lazio, Puglia e Campania, con un totale di 638 karateka partecipanti. Soddisfatto per i risultati ottenuti il maestro Luca Tremonte, felice anche del fatto che i traguardi siano stati centrati da atleti al loro esordio agonistico, «permettendo loro di affrontare la paura del confronto - si legge in una nota -, imparando così a controllare e a gestire le proprie emozioni sul tatami di gara».

Conquistate, complessivamente, 19 medaglie di bronzo, 11 medaglie d'argento, 7 medaglie d'oro. Inoltre, nella classifica delle società, Dojo 7 Lame è salita sul terzo gradino del podio. Questi i nomi dei karateka in gara, impegnati nelle specialità Kata (forma), Kumite (combattimento) individuale e a squadre: Sofia Smiraglia, Serena Carpinelli, Gioia Cocchiarella, Cosimo Leonardis, Matteo Zuppa, Lucas e Jacopo Fusco, Giorgio De Palma, Nicolò De Sciscio, Matteo Fiscante, Jacopo Zuppa, Gabriele Spagnoletti, Vittorio Ialeggio, Nikolò Di Giuseppe, Lorenzo Barbato, Raffaele Zipeto, Daniele Carpinelli, Francesco Perillo, Manuel Sarracco, Francesco Tremola, Samuele Ialeggio, Alice Martuccio, Francesco Coduti, Simone Petriella, Francesca Rotunno, Angelica Paradiso, Giacomo Leone.