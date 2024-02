Santarcangiolese-Sarnese 1-2, blitz di coppa in Lucania grazie a Evacuo

La Sarnese batte la Santarcangiolese nel secondo match valido per il triangolare del primo turno in Coppa Italia Dilettanti nazionale. Dopo il pareggio casalingo di mercoledì scorso contro il Manduria, i granata di mister Farina vincono 1-2 in Basilicata, conservando ancora una minima speranza di qualificazione ai quarti di finale della manifestazione.

Mercoledì prossimo è in programma l'ultima partita tra Manduria e Santarcangiolese.

Secondo il regolamento della manifestazione, in caso di arrivo a pari punti i criteri per definire la qualificazione ai quarti sarebbero nell'ordine migliore differenza reti, maggiore numero di reti segnate e maggior numero di reti segnate in trasferta.

In tal senso, dunque, la Sarnese potrebbe accedere al turno successivo in caso di pareggio tra Manduria e Santarcangiolese o in caso di successo dei pugliesi per 1-0 o 2-1. Ipotesi sicuramente possibili, sebbene si debba tener conto che la formazione lucana con la sconfitta casalinga di oggi è aritmeticamente fuori dal discorso qualificazione. Minori le motivazioni dunque per una Santarcangiolese che nel girone unico di Eccellenza lucana è in piena lotta per evitare i playout.

Per la cronaca, la vittoria odierna della Sarnese porta le firme di Cassandro (67') ed Evacuo (80') , con il gol della bandiera lucano realizzato da Zinno al 94'.