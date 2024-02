Paganese-Bitonto 1-0: liguorini vicini ai playoff

Un contropiede fulmineo finalizzato da Orefice a metà ripresa consente alla Paganese di battere un coriaceo Bitonto. Termina 1-0 al Torre, coi liguorini che accorciano le distanze dalla zona playoff.

Nel primo tempo, dopo una timida sortita per parte a cavallo di metà frazione, il Bitonto ha una ghiotta chance di passare quando Simone Esposito esce male su una rimessa laterale, ma Prinari alza la mira da buona posizione. La risposta della Paganese è affidata a Faiello che prova il giro dal limite mancando però abbondantemente lo specchio della porta.

Nella ripresa, dopo un gol annullato agli ospiti per evidente fuorigioco, la Paganese decolla in contropiede al 20' con Mancino che apre bene per Iannone; il numero 27 scorge a centro area Orefice e gli serve un perfetto assist per sbloccare il risultato.

Passano pochi minuti e Simone Esposito riscatta lo svarione del primo tempo opponendo grandi riflessi sulla sventola ravvicinata di Demichele.

Nel finale Mancino da una parte e lo stesso Demichele dall'altra alzano troppo la mira, lasciando il risultato sull'1-0 che permette alla Paganese di riscattarsi dopo il ko esterno di Manfredonia.