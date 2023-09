Gevi sconfitta al fotofinish, infortunio per Ennis

Termina con un'altra sconfitta di misura (90-92) l'impegno della Gevi Napoli Basket nella XII edizione del Memorial Pentassuglia che si è disputato a Brindisi. Ma più che la sconfitta, preoccupa l'infortunio alla caviglia di Tyler Ennis all'inizio del terzo quarto che l'ha costretto ad uscire e a non rientrare più in campo. Domani il problema sarà valutato dal dottor D'Alicandro e naturalmente ci si augura che il giocatore possa riprendersi in tempi rapidi. La squadra di coach Milicic è stata superata dagli ungheresi del Falco Szombathely al termine di una gara molto equilibrata e combattuta. Era assente anche Owens, tenuto precauzionalmente a riposo per una contusione subita nella gara di ieri contro Brindisi. Dopo un'ottima partenza che ha visto la squadra di Milicic chiudere in vantaggio a +8, nel secondo quarto la Gevi Napoli Basket ha subito il ritorno dei magiari che sono andati all'intervallo lungo sotto nel punteggio avanti di 3 lunghezze. La gara si decideva nell'ultimo quarto dove gli ungheresi prendevano il largo. La Gevi Napoli provava la rimonta clamorosa con lo scatenato Jaworski, autore di 23 punti e miglior realizzatore degli azzurri, ma il tiro finale non aveva fortuna.

Tabellino: Pullen 11, Zubcic 4, De Nicolao 4, Jaworski 23, Sokolowski 14, Ebeling 11, Ennis 6, Lever 11, Mabor 6, Bamba, Saccoccia.