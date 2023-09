Gevi-Cremona al Palabarbuto, De Nicolao è il capitano

Era abbastanza chiaro che sarebbe stato lui, ma oggi è ufficiale l'investitura di Giovanni De Nicolao come capitano della squadra per il 2023-2024. «Sono davvero felice ed entusiasta che la società, lo staff tecnico ed i compagni di squadra mi abbiano designato nuovo capitano del Napoli Basket. Per me è un onore essere il capitano di Napoli, e spero di riuscire ad esserne all’altezza. Posso garantire ai tifosi che darò tutto ogni giorno. Vogliamo costruire qualcosa di grande assieme, e non vedo l’ora di salutarvi tutti al PalaBarbuto. Forza Napoli!».

E l'occasione per salutare il pubblico è domani sera alle 20 al PalaBarbuto quando andrà in scena l'amichevole contro la Vanoli Cremona, prima uscita ufficiale della squadra di coach Milicic davanti ai propri tifosi.

Per l'occasione una politica di prezzi popolari, tribuna 10 euro, curve 5 euro.

Tutti i possessori del nuovo abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, potranno assistere alla partita gratuitamente contro la Vanoli Cremona previo esibizione all'ingresso del Palabarbuto della ricevuta di acquisto della tessera.

I tagliandi ancora disponibili sono acquistabili al link:

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/gevi-napoli-basket-cremona/217641 ed in tutti i punti vendita Vivaticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 18,30.