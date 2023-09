La Gevi punta su Mabor, fuggito dalla guerra in Sudan

Ora è ufficiale, anche se in realtà era ben chiato da tempo per sarebbe stato lui il quarto lungo della Gevi per questa stagione. Il club ha comunicato infatti di aver ingaggiato definitivamente Dut Biar Mabor. Il giocatore di origine del Sud Sudan, fuggito dalla guerra nel suo paese 6 anni fa.

Dut era stato già aggregato alla prima squadra per la preseason, ha sottoscritto con la società azzurra un accordo biennale con possibilità di rinnovo per altri due anni. Centro di 216 cm, classe 2001, Dut Biar Mabor é di formazione cestistica Italiana, ed è cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma.

Pedro Llompart in sede di presentazione di Ennis, aveva detto che Mabor aveva risposto alla grande alle aspettative, anche più delle loro previsioni. E che quindi sarebbe stato ingaggiato. Il biennale ora lascia intendere che il club ci punta molto sul ragazzo sudanese.