Turris: 1-1 nel test con la Gelbison, ma scoppia il "caso" Frascatore

Nella passata stagione fu cruciale sfida salvezza al Liguori, terminata con un successo dei padroni di casa che segnò il destino di entrambe le compagini: Turris salva, Gelbison ai playout col Messina e condannata poi alla retrocessione. A distanza di quattro mesi corallini e cilentani si sono ritrovati al Liguori per un allenamento congiunto: 1-1 il finale, nel segno di Contessa e Dellino.

Graduali ma progressivi i segnali di crescita evidenziati dalla Turris rispetto alla precedente uscita nel ritiro di Montella: si conferma la bontà delle trame offensive, così come l'esigenza di registrare tenuta ed equilibri in fase di non possesso.

Tiene intanto banco il "caso" Frascatore, finito prepotentemente al centro di impreviste e imprevedibili dinamiche di mercato e perciò tenuto ai box conto i cilentani. Su di lui c'è il Cesena ma ad oggi - almeno - nemmeno può parlarsi di trattativa, dal momento che alcuna offerta è stata recapitata alla Turris.

La gara - Nel 3-4-3 iniziale proposto da miser Caneo non ci sono Franco (schierato nella ripresa), Frascatore e Giannone (indisponibile): tra i pali c'è Fasolino, con Maestrelli, Miceli e Burgio a comporre il terzetto difensivo; in mediana Scaccabarozzi e Zampa centrali, Cum e Contessa sugli esterni; tridente nel segno di Pavone, De Felice e Maniero.

È della Gelbison la prima occasione da gol con Croce che - sugli sviluppi di un calcio piazzato - va al tiro da posizione interessante ma trova un attento Fasolino a deviare in corner. Replica corallina affidata all'inzuccata di Maniero, di un soffio sul fondo. Alta sul montante, invece, la staffilata dal limite di Contessa. Ci riprova Maniero, sempre di testa, stavolta sugli sviluppi di un corner: sfera alta sulla traversa. Buona combinazione Scaccabarozzi-Cum, ma ne viene fuori solo un corner. Salva ancora Fasolino (stavolta coi piedi) su Croce; sul fronte opposto Maniero la mette entro di testa ma si alza la bandierina del giudice di linea ad invalidare la marcatura. Regolare - e da applausi -, invece, il gol di Contessa, che realizza sfruttando una sponda di De Felice.

Stesso undici corallino ad inizio ripresa. In avvio l'immediato pari cilentano, realizzato da Dellino. Contessa innesca Maniero, che da posizione favorevole calcia alto. Cambia - intanto - tutto Caneo, che ridisegna il proprio undici: tra i pali tocca a Pagno; in difesa Esempio affiancato da Cocetta e Onda; in mediana Rizzo, Franco, Burgio, Pugliese; in avanti Baumwollspinner-Nocerino-D'Auria. Proprio D'Auria sfiora l'incrocio dei pali su punizione; per la Gelbison De Pasquale divora sotto misura calciando alle stelle.

Finisce così come era cominciata: con l'applauso del Liguori all'indirizzo dei corallini.

L'analisi di Caneo - «La squadra sta lavorando sodo, sono contento della prima ora, soprattutto di quanto fatto vedere nei primi quarantacinque minuti. Siamo riusciti ad innescarequelle trame di gioco su cui stiamo lavorando e le cose stanno riuscendo. Adesso è chiaro che mancano lucidità e destrezza, ma - ripeto - sono contento, anche perché abbiamo trovato una Gelbison in palla, che ci ha portato a difenderci con una certa tensione. I giovani si stanno inserendo bene, i meno giocani stanno mettendo in pratica i principi di gioco su cui lavoriamo».

Buone nuove, intanto, su Giannone: «Riprenderà ad allenarsi fra 3-4 giorni».

Sul caso Frascatore: «Siamo in una situazionedi stallo. Per quanto mi riguarda e incedibile ma e chiaro che se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile le cose potrebbero cambiare ed a quel punto ne prenderemo atto. Paolo è un ragazzo serio, ma se alle spalle c'è un procuratoe che mi propone a destra e a manca, poi la voglia di andr via può scartee. Ad oggi comunque non c'è una proposta seria e concreta in tal senso. Termine ultimo? Il 16 agosto. Sono convinto che resterá con noi, ma se non dovesse esser così, ovvio che toccherà interviste sul mercato inchiar difesa».