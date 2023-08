Turris, all'esordio c'è il Benevento: «Spero in un Liguori gremito»

Esordio al Liguori col Benevento, poi la trasferta di Crotone, quindi in derby interno con il Sorrento. Sarà un avvio di campionato decisamente probante per la Turris di Caneo, che nel frattempo prosegue la preparazione al Liguori in vista dell’avvio ufficiale della nuova stagione. Intanto, primo test al Liguori per i corallini, che venerdì ospiteranno la Gelbison (fischio d’inizio alle ore 18).

Ed a proposito di calendario, mister Caneo non si nasconde: «Decisamente un avvio molto impegnativo. Affronteremo subito Benevento e Crotone, due squadre candidate alla vittoria finale. A noi tocca fare il nostro percorso, pur al cospetto di avversari così blasonati. Vogliamo dare fin da subito un segnale puntando molto sulla nostra identità di gioco e tattica».

In vista dell’esordio interno con le streghe: «Sarà molto stimolante affrontare una squadra come il Benevento, reduce da una retrocessione dopo annate importanti culminate con la serie A. Confido in un Liguori gremito, sappiamo quanto può essere determinante la spinta dei tifosi verso il raggiungimento dell’obiettivo».