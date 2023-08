Gelbison, parte la campagna abbonamenti: novità per i tifosi

Parte la campagna abbonamenti con il motto "Gelbison: un solo cuore, per un Cilento unito”

Definiti prezzi e modalità di acquisto per seguire tutte le gare casalinghe dei rossoblù cilentani che sarnno ai nastri di partenza della serie D. Anche la nuova campagna abbonamenti è stata elaborata al fine di coinvolgere i tifosi locali e dei comuni circostanti con l’obiettivo di generare partecipazione e sostenere un progetto di crescita che vede la Gelbison al centro di un unico comprensorio.

Per la nuova stagione saranno a disposizione dei tifosi rossoblu tre tipi di abbonamenti: Gold 1000 euro, Silver 500 euro e Bronze: 100 euro.

La Società ha pensato ad alcuni benefit per chi sottoscriverà l’abbonamento Premium da 1000 euro: saranno garantiti i posti migliori allo stadio per tutte le partite casalinghe della stagione. E ancora si potrà partecipare alle riunioni ufficiali con la possibilità di presenziare a tutti i meeting privati della dirigenza e alle riunioni della dirigenza con la squadra, al fine di valutare in anticipo le decisioni strategiche della società.

Il membro Premium avrà inoltre la possibilità di essere accompagnato allo stadio da una persona a sua scelta a titolo completamente gratuito. Sono previsti vantaggi sul Merchandising Esclusivo con il Kit esclusivo della Gelbison. Vantaggi anche per gli Abbonati Silver e per quelli Bronze. Intanto sul fronte squadra dopo le sedute quotidiane i ragazzi di Monticciolo, domani pomeriggio alle ore18 sosterranno il primo test amichevole al Liguori di Torre del Greco con la Turris.