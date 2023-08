Con il varo del calendario parte il 40°campionato di calcio a 5 serie A

E’ stato pubblicato il calendario della Serie A di calcio a 5 2023/24, giunto al suo 40esimo anno. I campioni d’Italia della Feldi Eboli iniziano fuori casa e lo fanno andando a rendere visita alla “nuova” Came Treviso. Ci sarà poi un doppio scontro fra neopromosse, con l’Ecocity Genzano che al PalaCesaroni riceve l’Olimpia Verona e lo Sporting Sala Consilina a San Rufo ospita il Pirossigeno Cosenza. E proprio la squadra valdianese darà il via alla stagione con l'anticipo previsto per venerdì 29 settembre proprio nel giorno dei festeggiamenti del patrono della città San Michle Arcangelo.

A proposito di neopromosse, il Saviatesta Mantova giocherà a Ciampino, mentre l’esordio nella massima serie dei viterbesi dell’Active Network sarà a Catania con la Meta.

Infine, due sfide molto interessanti: al PalaFiera il Pesaro se la vedrà con la L84, mentre Fortitudo Pomezia-Napoli e Sandro Abate-Olimpus Roma ci daranno i primi assaggi dei rapporti di forza della Serie A già dal turno inagurale. Per assistere al primo derby campano bisogna attendere la quinta giornata in tabellone l'1 novembre che vede di fronte gli irpini del Sandro Abate al Napoli. Nella settima doppio confronto tra le quattro della regione: il Sandro Abate ospita i campioni d'Italia della Feldi Eboli, mentre la matricola Sporting Sala Consilina riceve il Napoli Futsal. Dopo due turni la squadra salese riceve la Feldi Eboli nel primo derby in salsa salernitana.

La squadra con il primo storico scudetto sul petto poi alla 12esima riceve al Palasele il Napoli. Il girone d'andata si chiude il 6 gennaio con l'ultimo derby della Campania che oppone il Sala Consilina ai lupi irpini del Sandro Abate Avellino. Sono previsti quattro i turni infrasettimanali: due nel girone di andata, il 1 e il 21 novembre, mentre al ritorno il 27 febbraio e il 12 marzo. La regular season si chiude il 27 aprile del 2024.