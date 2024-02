Sandro Abate-Italservice Pesaro 5-1: gli irpini calano il pokerissimo

La Sandro Abate si prende la rivincita. Gli irpini un mese fa persero in casa contro l’Italservice Pesaro in Coppa Italia, nel match di ritorno del campionato la squadra di Basile ha steso i marchigiani con il punteggio di 5-1. Dominante la formazione di Piero Basile, che ha giocato un secondo tempo strepitoso. Ad un primo tempo equilibrato è corrisposta una seconda parte di gare in cui c’è stata una sola squadra in campo.

Alla vigilia la gara sembrava essere equilibrata, nessuno si sarebbe aspettato un match simile. Invece la Sandro Abate al completo, assente solo Etzi, ha dato una risposta al campionato.

Il pareggio della settimana scorsa contro Napoli ha dato fiducia agli irpini, che contro Pesaro sono scesi in campo con grande determinazione. A rompere l’equilibrio del match è stato Arillo a tre minuti dal termine della prima frazione.

Nella ripresa gli avellinesi sono partiti forte con due goal nei primi tre minuti di gioco. Le reti di Luciano e Gui hanno portato la Sandro sul 3-0 permettendole di giocare in tranquillità. Il quarto goal di Galletto è arrivato al settimo minuto, due minuti dopo il pokerissimo di Arillo. Nel finale di partita è arrivato il goal della bandiera del pesaro siglato da Schiochet.