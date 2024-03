Pirossigeno-Feldi Eboli 2-2: blitz sfiorato in extremis

Senza il bomber Ale Patias, la Feldi Eboli impatta in un infuocato PalaCosentia contro la Pirossigeno. Punteggio finale di 2-2, con le volpi che sbloccano il punteggio, subiscono rimonta e sorpasso, raddrizzando il risultato a metà della seconda frazione.

Partita tosta per i ragazzi di Samperi contro una squadra bisognosa di punti per coltivare ancora qualche speranza di salvezza in massima serie. Ne viene fuori un match contraddistinto da sostanziale equilibrio. Vantaggio Feldi all'8' con una rapida ripartenza in solitaria di Marinovic, che si decentra e scarica una sventola che si insacca sul secondo palo.

Il pari al 17' con Titon che si libera bene sul versante destro, indovinando il varco giusto per far secco Dalcin sul primo palo. E sul parziale di 1-1 si va all'intervallo. Nella ripresa la Feldi prova ad accelerare ma subisce il sorpasso della formazione cosentina che va in rete al 6' con Carlitos al culmine di una rapidissima combinazione che buca centralmente le volpi. Al 10' torna in gara il quintetto di Samperi con Braga che da trequarti sorprende Del Ferraro sul primo palo, realizzando il 2-2. Lo stesso Del Ferraro, a 45 secondi dalla sirena è miracoloso nel chiudere in uscita la porta sul rapido contropiede di Calderolli.

Termina in parità, con la Feldi che si vede scavalcare in classifica dalla Meta Catania, uscita vittoriosa dallo scontro diretto in chiave playoff in casa della Sandro Abate Avellino.